КНДР испытала новую крылатую ракету на основе технологии ИИ

КНДР испытала новую систему запуска многоцелевых легких ракет и систему тактических крылатых ракет залпового огня, которые используют технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, новая тактическая крылатая ракета оснащена функцией терминального наведения на базе ИИ, объединенной с высокоточной автономной навигацией и системой топографического сопоставления.

Отмечается, что ракета способна наносить высокоточные удары по целям на расстоянии до 100 километров, используя комбинированную схему планирующего и двигательного полета.

За испытаниями лично наблюдал Ким Чен Ын. Он высоко оценил военное значение новой разработки и заявил, что обновленные системы управления стрельбой и автоматизации пусковых установок адаптированы к условиям современного боя.

По данным ЦТАК, новое вооружение планируется передать дальнобойным артиллерийским подразделениям в южном приграничном районе КНДР.

14 апреля Ким Чен Ын наблюдал за пуском с эсминца двух стратегических крылатых ракет и трех противокорабельных ракет, которые, пролетев над Западно-Корейским заливом, «сверхточным ударом» поразили мишени.

Впоследствии северокорейский лидер выразил «большое удовлетворение» достигнутыми в последние годы успехами военно-промышленного комплекса КНДР.

Ранее в США признали способность ядерного арсенала КНДР преодолеть американскую ПРО.

 
