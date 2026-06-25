Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Крыму при атаке украинских войск погиб ребенок

Аксенов: взрослый и ребенок погибли во время ночной атаки ВСУ на Крым
«Газета.Ru»

Два человека погибли и еще два пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ударам подверглись село Денисовка в Симферопольском районе, а также Красногвардейский район.

«В результате ночных атак <...> погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — подчеркнул Аксенов.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава региона заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь.

Накануне военнослужащие ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. За ночь и утро дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над городом. В результате налета пострадали два человека. В населенном пункте произошло отключение электричества, в связи с чем троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. В дошкольных учреждениях не могли готовить горячие обеды, поэтому детей обеспечили сухпайками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти три десятка человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 25 июня. Пенсия без заявлений, образовательный отпуск для семей и огромный дракон над Лондоном
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!