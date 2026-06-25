В Крыму при атаке украинских войск погиб ребенок

Аксенов: взрослый и ребенок погибли во время ночной атаки ВСУ на Крым

Два человека погибли и еще два пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ударам подверглись село Денисовка в Симферопольском районе, а также Красногвардейский район.

«В результате ночных атак <...> погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — подчеркнул Аксенов.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава региона заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь.

Накануне военнослужащие ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю. За ночь и утро дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников над городом. В результате налета пострадали два человека. В населенном пункте произошло отключение электричества, в связи с чем троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. В дошкольных учреждениях не могли готовить горячие обеды, поэтому детей обеспечили сухпайками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти три десятка человек получили ранения в результате атаки ВСУ на Крым.