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Армия

За ночь над Россией сбили почти 270 украинских беспилотников

Минобороны: над регионами России за ночь перехватили 269 БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 269 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО отражали атаку в период с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня.

По данным Минобороны, беспилотники были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и акваторией Черного моря.

В ночь на 24 июня Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 70 дронов, в результате налета пострадали два человека. Более того, город оказался полностью обесточен — троллейбусы не вышли на линии, а детские сады были переведены на особый режим работы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возгорание произошло на Полтавской нефтебазе после атаки БПЛА.

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