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Армия

На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: системой ПВО уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву
Сергей Мирный/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Всего за последние сутки на подлете к Москве был уничтожен 21 БПЛА.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года. Как тогда сообщал Собянин, силы ПВО за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

23 июня секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.

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