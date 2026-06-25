Самолет-разведчик НАТО патрулирует территорию недалеко от границы с Украиной

Над Румынией недалеко от границы с Украиной летает самолет-разведчик НАТО

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry патрулирует воздушное пространство Румынии неподалеку от украинской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flighradar24.

Согласно данным портала, по состоянию на 00:20 мск самолет летал над Румынией по круговой траектории. Как отмечает агентство, расстояние от места, где летает Boeing, до российской границы составляет примерно 280 км.

Самолет-разведчик взлетел из аэропорта в литовском городе Шяуляй и взял курс в сторону Румынии. На своем маршруте он обогнул западную украинскую границу, пролетев по воздушному пространству Польши, Словакии и Венгрии.

Boeing E-3A Sentry — это базовый серийный вариант американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Этот «летающий радар» является основным средством воздушного контроля сил НАТО и США. Основная отличительная черта — огромный вращающийся грибовидный обтекатель радара диаметром 9,1 метра над фюзеляжем. Дальность обнаружения составляет 375–400 км для низколетящих целей, при этом радар «просматривает» пространство от поверхности земли до стратосферы. Время патрулирования — около 10 часов без дозаправки.

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