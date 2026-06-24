ВСУ модернизировали своих «Буцефалов»

Украинские бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал» модернизировали после начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

Источник опубликовал фото обновленной машины, стоящей на вооружении 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), и для сравнения показал фото трофейного образца 2022 года.

По словам экспертов, бронетранспортер получил обновленную приборную панель.

Несколькими днями ранее российские операторы БПЛА бригады «Север-V» уничтожили брошенного ВСУ «Буцефала» на Славянско-Краматорском направлении.

«Буцефал» разработан в Харькове. Оснащенный боевым модулем БМ-7 «Парус», бронетранспортер был впервые представлен в 2009 году. Его вооружение включает 30-миллиметровую автоматическую пушку, гранатомет и пулемет. Экипаж защищен противопульной броней и решетчатыми экранами.

Ранее российские военные показали на видео трофеи из захваченного бункера ВСУ.