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Армия

Российские военные уничтожили редкий украинский бронетранспортер

Российские операторы БПЛА показали уничтожение украинского БТР-4 «Буцефал»

Операторы БПЛА бригады «Север-V» уничтожили редкий украинский бронетранспортер БТР-4 «Буцефал» на Славянско-Краматорском направлении. Видео опубликовано в сообществе «Добровольческий Корпус» в социальной сети «ВКонтакте».

БТР был поврежден и брошен экипажем на грунтовой дороге. При этом техника сохраняла ремонтопригодность, и противник мог отбуксировать ее и вернуть в строй, поэтому было принято решение окончательно уничтожить «Буцефал».

Задачу осложняли установленные на бронетранспортере дополнительные решетчатые экраны. Однако оператор БПЛА обнаружил незащищенный люк механика-водителя в передней части корпуса и направил туда дрон-камикадзе. После удара люк открылся, обеспечив второму беспилотнику доступ внутрь машины.

Ударной волной выбило кормовую дверь, через которую залетел третий дрон, поразив боекомплект. В результате произошел взрыв и последующий пожар, полностью уничтоживший бронетранспортер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) редко используют «Буцефалы», поскольку большая их часть была уничтожена еще в начале специальной военной операции.

В 2022 году обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок заявил, что в БТР-4 «Буцефал» нечем восхищаться: во время поставок этих машин в Ирак из 88 бронемашин смогли завести только 56, но и из них тронулись с места лишь 34.

Ранее в сети появилось видео горящего «Буцефала», подбитого под Артемовском.

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