В России призвали создать антидроновые войска ПВО

Мобильные огневые группы (МОГ) демонстрируют высокую эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Работа МОГ, по его словам, могла бы выглядеть следующим образом: две группы движутся на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

«Альтернативный вариант — создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали бы участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», — отметил аналитик.

Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему, добавил он.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотников будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Он подчеркнул, что по данному вопросу работают все ведомства без исключения: министерство энергетики, министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса и министерство промышленности.

Ранее в Госдуме призвали «вогнать в землю» украинскую индустрию беспилотников.