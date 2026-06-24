В Госдуме перечислили, какое российское оружие не уступает ядерному

У России есть ряд вооружений, которые по потенциалу превосходят ядерное оружие, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Сейчас нет четкой грани между обычной и ядерной войной, считает он.

«Масса оружия может быть эффективнее ядерного, особенно если учитывать побочные явления, которых как раз в этом виде хоть отбавляй. Современные лазеры, гиперзвук — и России тут, действительно, пока равных нет. Ключевая система здесь — гиперзвуковая ракета средней дальности «Орешник». Ее групповая боевая часть по ударной мощности сопоставима с тактическим ядерным зарядом, но при этом не дает радиоактивного заражения. Это и есть главный ответ на вопрос «чем можно бить как ядерным, но без ядерных последствий». Однако «Орешник» не единственный пример. В арсенале уже есть или проходят финальные этапы испытаний подводный дрон «Посейдон», способный вызвать разрушительное цунами и поразить базы ВМФ, ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» — это практически бесконечная дальность — и межконтинентальная «Сармат», — сказал он.

Россия первой в мире выводит подобные вооружения на боевое дежурство, заявил депутат.

«Все они по совокупному поражающему эффекту могут конкурировать с ядерным оружием, но решают задачи «неядерного сдерживания» — когда ответный удар страшен, но не переходит черту глобальной катастрофы. Именно такой подход меняет логику стратегического баланса. Если раньше грань между обычным и ядерным конфликтом была четкой, то теперь появляется «серая зона» — высокоточные сверхмощные системы без радиации. Россия, судя по заявлениям и испытаниям, первой массово выводит на боевое дежурство такие образцы. Это не просто новый вид оружия, а попытка создать инструмент гарантированного возмездия, который можно применять без запуска всеобщей ядерной войны», — заключил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил о возможности появления оружия, которое не будет уступать ядерному. По его словам, технологии развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалами ядерного оружия.

Ранее Песков заявил, что только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны.