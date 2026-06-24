Российский военный рассказал об уничтожении американского ЗРК

Операторы беспилотных систем из состава группировки «Север» с помощью FPV-дрона, управляемого по оптоволоконному кабелю, уничтожили в Харьковской области американский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) BRAWLR. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

По словам военного, ЗРК американского производства был обнаружен и уничтожен оператором ударного FPV-дрона 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевого дежурства. По словам Карты, комплекс BRAWLR специально создавался для уничтожения малоразмерных воздушных целей и монтируется на пикапы или грузовики, чтобы расчет мог быстро менять позицию. Огневое поражение ему было нанесено в тыловом районе Вооруженных сил Украины (ВСУ), в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

Карта подчеркнул, что, хотя ЗРК BRAWLR изначально проектировался как антидроновая система, он не сумел отразить атаку. По его словам, подразделения беспилотных систем наносят удары по мобильным огневым группам ВСУ, которые пытаются помешать действиям российских разведывательных и ударных беспилотников.

BRAWLR — новейшая американская разработка, впервые представленная публике в сентябре 2025 года. Полный полевой комплект с пусковой установкой, пикапом, боекомплектом и локальной радиолокационной станцией может достигать стоимости в $6 млн.

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