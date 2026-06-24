Балицкий оценил возможность форсирования Днепра ВСУ в районе ЗАЭС

Запорожская АЭС и побережье надежно защищены от возможных попыток украинских войск форсировать Днепр. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящее время возможные попытки ВСУ форсировать Днепр — это «утопия».

«Атомная станция и наше побережье защищены хорошо. И это будет утопия — просто легкую пехоту перебросить через реку и «положить» на берегу», — отметил он.

Как подчеркнул Балицкий, попытки подобных действий могут быть предприняты Киевом только в целях привлечения внимания. Губернатор уточнил, что «британцам, американцам, европейцам не жалко несчастных украинцев», которых могут на лодках или бревнах отправить для того, чтобы получить информационный повод.

20 июня мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что ВСУ изменили тактику ударов по городу — спутнику Запорожской АЭС.

По словам градоначальника, раньше украинские войска беспорядочно сбрасывали боеприпасы с тяжелых беспилотников на припаркованные во дворах машины. Сейчас они целенаправленно атакуют микроавтобусы и небольшие грузовики с помощью FPV-дронов.

Ранее мэр Энергодара обвинил ВСУ в разрушении подстанций и трансформаторов.