В США назвали «беспрецедентное событие» для ВКС России

TWZ: в России строят защитные укрытия для стратегических бомбардировщиков

Обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик заявил в своей статье, что в России ведут строительство защитных укрытий для стратегической авиации. Он назвал это беспрецедентным событием для Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Спутниковые снимки показывают прогресс России в строительстве защитных укрытий для военных самолетов, которые теперь распространяются и на дальние бомбардировщики — беспрецедентное событие для Воздушно-космических сил России», — говорится в публикации.

Автор разместил в своем материале снимок военной авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, который 20 июня был сделан компанией Planet Labs.

«В отличие от предыдущих защитных укрытий, рассчитанных на тактические самолеты, укрытия на Энгельсе значительно больше и соответствуют размерам стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся там», — отметил Ньюдик.

По его словам, согласно другим снимкам авиабазы, на этом объекте строится не менее 17 отдельно стоящих защитных укрытий.

22 июня российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полет в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Ранее на Западе рассказали о перспективах российского бомбардировщика.