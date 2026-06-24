Американский министр раскрыл, что показали украинский и иранский конфликты

Министр армии США Дэн Дрисколл хочет, чтобы оборонная промышленность разработала в течение года более дешевые ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Bloomberg.

Как уточняет агентство, Дрисколл поставит соответствующую задачу примерно перед 100 компаниями, среди которых есть как стартапы, так и крупнейшие оборонные подрядчики. При этом в американской армии ожидают демонстрации прототипов уже через шесть месяцев, а начало закупок — в течение года.

По словам министра, украинский и иранский конфликты выявили недостатки существующей системы закупок вооружений, при которой ставка делается на дорогостоящие ракеты.

Кроме того, новая инициатива, по данным агентства, связана с созданием сети примерно из 25 государств для расширения производства и упрощения интеграции вооружений с силами Соединенных Штатов.

Весенняя война США и Ирана, не завершившаяся абсолютной победой Вашингтона, как предполагалось, дала много пищи для размышлений военным аналитикам по всему миру. Выводы сделали и американские военные, которые, хоть и не потерпели номинального поражения на поле боя, но получили ряд существенных ударов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заметили рост производства ракет и беспилотников в России.