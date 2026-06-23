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Армия

Названо число квартир, поврежденных при ударе БПЛА по жилому дому в Орле

Более 180 квартир повреждены при ударе беспилотника ВСУ по дому в Орле
Андрей Клычков/VK

Свыше 180 квартир получили повреждения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по жилому дому в Северном районе Орла 14 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным властей, в доме уже запущены два лифта, а более чем в половине поврежденных квартир заменены окна. Также продолжается восстановление кирпичной кладки лоджий. После завершения работ по закрытию теплового контура специалисты приступят к остеклению балконов.

Как сообщила представитель управляющей компании Юлия Чичерина, на объекте ежедневно работают более 30 специалистов. Работы проводятся с 08:00 до 17:00.

Параллельно администрация оказывает материальную помощь пострадавшим жителям. Компенсации предусмотрены для граждан, чьи квартиры, имущество первой необходимости или транспортные средства были повреждены в результате происшествия.

В городском управлении социальной поддержки населения уточнили, что выплаты могут составлять до 150 тысяч рублей за поврежденное жилье, от 100 до 200 тысяч рублей за утраченное имущество первой необходимости и от 100 до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль.

В мэрии предупредили, что муниципальные выплаты являются мерой социальной поддержки и не всегда покрывают весь причиненный ущерб.

14 июня в Орле в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому дому не выжил один человек, еще восьмерым потребовалась медицинская и психологическая помощь.

Ранее губернатор Орловской области показал кадры с места атаки дрона ВСУ.

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