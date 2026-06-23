На востоке Украины произошли две серии взрывов

В Харькове на востоке Украины произошли новые взрывы, передает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в городе действует воздушная тревога.

О первой серии взрывов в Харькове телеканал сообщил в 1:13. Мэр города Игорь Терехов сначала заявил, что ракеты ударили по Слободскому району, однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

В ночь на 23 июня взрыв на фоне работы сирен также прогремел на юге Украины — в городе Николаев.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

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