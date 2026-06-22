Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

МИД Турции заявил о ранении своих граждан при ударе БПЛА по сухогрузу на Украине

МИД Турции: двое турков пострадали при атаке БПЛА на сухогруз у порта Черноморск
Global Look Press

Два гражданина Турции получили ранения в результате атаки беспилотника на сухогруз возле порта Черноморск на Украине. Об этом сообщается на сайте турецкого МИД.

По данным ведомства, пострадавшие входили в состав экипажа судна под панамским флагом. В МИД отметили, что состояние раненых находится под контролем турецких дипломатических представительств в Киеве и Одессе.

В Анкаре выразили обеспокоенность последствиями эскалации конфликта на Украине для безопасности в Черном море. В ведомстве заявили, что подобные инциденты «угрожают интересам Турции» и создают риски для гражданского судоходства в регионе. Отмечается, что турецкая сторона довела свою обеспокоенность до властей России и Украины.

В МИД подчеркнули, что обеспечение безопасности гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов Турции, и призвали все стороны конфликта принять меры для снижения напряженности в регионе.

29 мая в Черном море беспилотники атаковали судно ANT, шедшее под флагом Вануату и принадлежащее турецкой компании. Отмечается, что на борту от удара вспыхнул пожар, который украинские моряки оперативно потушили. Инцидент произошел, когда корабль шел из порта Одесской области в Турцию.

Ранее в Турции призвали прекратить военную помощь Украине после атак на суда.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!