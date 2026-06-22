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Армия

В Минобороны подсчитали количество сбитых за день БПЛА

Минобороны: силы ПВО за 13 часов уничтожили 141 украинский БПЛА
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 141 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ самолетного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Как уточнили в ведомстве, российские военные сбили эти дроны в период с 7:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого ВСУ нанесли удары по подмосковному центру космической связи «Дубна». Люди не пострадали, работа станции не нарушена. В Госдуме объяснили, что Киев таким образом пытается принудить Москву к переговорам, а также нарушить передачу данных через спутники. Депутат ГД Андрей Колесник призвал расследовать причастность Запада к удару и привлечь виновных к ответственности.

Ранее губернатор Тульской области рассказал о ситуации после атаки дрона ВСУ на жилой дом.

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