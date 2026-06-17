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Армия

«Прежним не стану»: «русский Ди Каприо» рассказал, как СВО изменила его

MSK1.RU: прозванный русским Ди Каприо Роман Бурцев продолжает службу в зоне СВО
Роман Б./vk.com

Роман Бурцев, получивший прозвище «русский Ди Каприо», рассказал MSK1.RU, что продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Мужчина отметил, что все еще одинок. По его словам, «в лесу для этого и возможностей нет». При этом Бурцев отказался раскрывать какие-либо подробности о службе в зоне СВО до своего увольнения из рядов Вооруженных сил России.

«Ждем окончания СВО! Могу лишь сказать, что прежним не стану», — добавил россиянин.

Несколько лет назад в сети и СМИ активно писали о Бурцеве из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, с ним заключили рекламный контракт. Кроме того, с ним фотографировались российские звезды.

«Русский Ди Каприо» подписал контракт на военную службу в сентябре 2024 года. Место дислокации боец не разглашает. Сам мужчина признался, что до подписания контракта безуспешно пытался сбросить вес, однако желаемый результат был достигнут лишь в апреле 2025 года — он похудел на 20 килограммов.

Ранее «русский Ди Каприо» попросил подписчиков купить генератор для нужд СВО.

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