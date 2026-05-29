Российский военный медик рассказал, как спас десятки бойцов на передовой

РИА Новости: морпех с позывным «Тихий» спас более 40 бойцов в Сумской области
Фельдшер 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» с позывным «Тихий» рассказал РИА Новости, как за четыре месяца работы на передовой в Сумской области спас более 40 военнослужащих.

По его словам, помимо медицинской помощи ему приходилось участвовать в выполнении боевых задач, связанных с обороной населенного пункта Константиновка в Сумской области.

Военный рассказал, что оказал помощь более чем 40 раненым и организовал их эвакуацию в тыловые подразделения для дальнейшего этапа медицинской эвакуации. В общей сложности, по его словам, на боевых задачах он провел около четырех месяцев с перерывами на отдых.

Фельдшер отметил, что чаще всего в его зоне ответственности помощь требовалась военнослужащим с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, полученными в результате атак FPV-дронов и минометных обстрелов.

Также морпех вспомнил один из первых боев после окончания академии летом 2025 года. Тогда ему пришлось оказывать помощь бойцам с огнестрельными ранениями от стрелкового оружия. По его словам, этот опыт стал для него важным профессиональным уроком и позволил получить значительный практический опыт.

Ранее раненый морпех группировки «Центр» сбил дрон ВСУ колесом от багги во время транспортировки в госпиталь.

 
