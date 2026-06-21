Минобороны показало кадры удара ФАБ-1500 по пункту ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации украинских военных в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры атаки Министерство обороны РФ опубликовало в своем канале в мессенджере «Макс».

Целью стало здание бывшего пансионата в районе села Щурово на северо-западе республики, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, украинские подразделения, отступившие из Красного Лимана, использовали здание для размещения личного состава. Удар нанес экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России с использованием авиабомбы ФАБ-1500. В результате операции ликвидировано до 30 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в ведомстве.

До этого экипажи Су-34 ВКС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР. В населенных пунктах Доброполье и Кучеров Яр российские войска применили ФАБ-500, уничтожив пункты управления беспилотниками двух бригад нацгвардии Украины.

Ранее в Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Константиновке.