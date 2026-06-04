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Армия

Американские военные атаковали в Тихом океане судно предполагаемых наркоторговцев

SOUTHCOM: в восточной части Тихого океана нанесен удар по судну наркотеррористов
РИА «Новости»

Американские войска нанесли в восточной части Тихого океана удар по судну, которое предположительно использовалось для нарткоторговли. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM)

В заявлении говорится, что по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удар по судну. По данным американской разведки, судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков.

В ходе атаки были ликвидированы двое «наркотеррористов».

27 мая мая сообщалось, что американские военные уничтожили в восточной части Тихого океана лодку, которая, предположительно, участвовала в перевозке наркотиков.

19 апреля Вооруженные силы США нанесли удар по судну, предположительно, принадлежавшему наркоторговцам. Корабль подвергся атаке, находясь в акватории Карибского моря. Как рассказали в Южном командовании американских войск, он «шел вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков».

Ранее американские военные ликвидировали пятерых предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане.

 
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