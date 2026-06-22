Президент Украины Владимир Зеленский хочет использовать Крым в качестве инструмента для шантажа. Об этом в газете «Комсомольская правда» написал военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, Зеленский желает сделать из крымчан заложников, чтобы достичь своих целей во время переговоров.

Коц выразил мнение, что заявления президента Украины о полуострове являются частью стратегии, в которой территориальная проблема используется в качестве главного рычага давления. Такая риторика Киева имеет целью укрепление позиций на переговорах и придание конфликту большей значимости.

18 июня министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах Вооруженных сил Украины превратить Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Также Федоров в интервью, используя матерные слова, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков назвал такие заявления бахвальством.

Ранее в Госдуме объяснили удары ВСУ по ведущим в Крым мостам.