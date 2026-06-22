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Армия

Минобороны рассекретило героическую летопись трех дивизий ополчения

Минобороны рассекретило документы трех дивизий ополчения 1941 года
waralbum.ru

Министерство обороны (МО) России опубликовало ранее засекреченные архивные документы — Героические летописи трех дивизий народного ополчения 1941 года, хранящиеся в фондах Центрального архива МО РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны России обнародовало статьи, содержащие героическую летопись боевого пути трех дивизий народного ополчения — 77-й гвардейской, 84-й гвардейской и 160-й стрелковой — от момента их формирования до участия в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. В ведомстве подчеркнули, что эти соединения, укомплектованные московскими рабочими и служащими, прошли через битву за Москву, Сталинградскую битву, Курскую дугу и освободительные бои в Европе.

В сообщении указывается, что 77-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 21-я дивизия народного ополчения) была сформирована с 2 по 6 июля 1941 года из рабочих и служащих предприятий Киевского района Москвы, а свой боевой путь она начала с марша на Можайскую линию обороны, затем — на Ржевско-Вяземский рубеж.

В Минобороны указали, что дивизия в составе гвардейских частей участвовала в Курской битве, освобождении Украины, Белоруссии и Польши, Висло-Одерской и Берлинской операциях, за что удостоена почетного наименования «Черниговская» и награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени.

В архивных документах упоминается и 84-я гвардейская стрелковая дивизия (бывшая 4-я Куйбышевская дивизия). По информации оборонного ведомства, она была сформирована в Куйбышевском районе Москвы из сотрудников Наркомвнешторга, Наркомфина, Госплана, Центросоюза, редакции газеты «Московский большевик» и рабочих фабрики «Красная швея».

Ранее в Генштабе Белоруссии сравнили обстановку в стране с июнем 1941 года.

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