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В США оценили потенциал советских ракет «Гранит» для уничтожения авианосцев

19FortyFive: советские ПКР «Гранит» способны потопить авианосцы умным залпом
Журнал «Техника и вооружение», 2009 год

Советские крылатые противокорабельные ракеты П-700 комплекса «Гранит» способны эффективно поражать авианосные ударные группы благодаря уникальной тактике применения. Об этом сообщило американское издание 19FortyFive.

Как отмечается в публикации, этими ракетами вооружались, в частности, атомные подводные лодки проекта 949А «Антей». При групповом пуске несколько ракет могут координировать свои действия в полете, обмениваясь данными о целях и распределяя задачи между собой. По данным издания, часть ракет в залпе поднимается на большую высоту для поиска и идентификации целей, тогда как остальные следуют на малой высоте, снижая вероятность обнаружения средствами противовоздушной обороны противника. Такая схема позволяет обеспечить более высокую эффективность удара по крупным морским соединениям.

П-700 «Гранит» представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету с полубронебойной боевой частью массой свыше 500 килограммов. Также ракета может оснащаться ядерной боевой частью мощностью до 50 килотонн. При комбинированной траектории полета дальность ее применения превышает 600 километров.

До этого издание предрекло исчезновение новых боевых самолетов России, а именно истребителя пятого поколения Су-57 и будущего стратегического бомбардировщика.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия находятся на «технической стадии» переговоров по Су-57.

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