Бывший министр обороны ДНР Стрелков вновь не смог освободиться из заключения

Экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову вновь не удалось выйти на свободу. Об этом адвокат осужденного Александр Молохов сообщил газете «Ведомости».

Он пояснил, что Стрелков просил смягчить ему наказание и заменить оставшийся срок заключения в колонии на ограничение свободы. Однако Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался удовлетворить ходатайство осужденного.

По словам самого Стрелкова, которые были опубликованы в Telegram-канале его жены Мирославы Регинской, просьба о замене оставшейся части наказания более мягким режимом была отклонена, поскольку суду представили наложенные администрацией колонии четыре взыскания. Бывший министр обороны ДНР отметил, что с таким количеством взысканий досрочное освобождение невозможно.

15 ноября сообщалось, что осужденный за экстремистские высказывания Стрелков отказался от идеи подавать в ближайшем будущем прошение об условно-досрочном освобождении.

Ранее Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.