Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Бывший министр обороны ДНР Стрелков вновь не смог освободиться из заключения

Суд не смягчил наказание экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову
Кирилл Зыков/РИА Новости

Экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову вновь не удалось выйти на свободу. Об этом адвокат осужденного Александр Молохов сообщил газете «Ведомости».

Он пояснил, что Стрелков просил смягчить ему наказание и заменить оставшийся срок заключения в колонии на ограничение свободы. Однако Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказался удовлетворить ходатайство осужденного.

По словам самого Стрелкова, которые были опубликованы в Telegram-канале его жены Мирославы Регинской, просьба о замене оставшейся части наказания более мягким режимом была отклонена, поскольку суду представили наложенные администрацией колонии четыре взыскания. Бывший министр обороны ДНР отметил, что с таким количеством взысканий досрочное освобождение невозможно.

15 ноября сообщалось, что осужденный за экстремистские высказывания Стрелков отказался от идеи подавать в ближайшем будущем прошение об условно-досрочном освобождении.

Ранее Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!