Стрелков передумал подавать на УДО

Экс-министр ДНР Стрелков: в настоящий момент подавать на УДО не собираюсь

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящее имя — Игорь Гиркин), осужденный за экстремистские высказывания, отказался от идеи подавать в ближайшем будущем прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом он рассказал RTVI в интервью.

«В настоящий момент никаких прошений об УДО подавать не собираюсь», — заявил Стрелков.

Он также опроверг появившиеся сообщения о резком ухудшении здоровья осенью 2025 года, назвав свое состояние относительно стабильным.

Кроме того, Стрелков поделился подробностями своей жизни в колонии.

«Подъем, физкультура, завтрак — и так шесть дней в неделю. Ужин в 16:00, вечерняя перекличка в 18:00, отбой в 22:00. В выходные дни – прогулки, иногда строевой смотр. Дважды в неделю – баня», – описал свой распорядок дня бывший министр.

Стрелков также отметил, что в колонии получил профессию электрика, но продолжает работать намеловщиком в швейном цехе.

В декабре прошлого года Игорь Стрелков подал прошение об освобождении из колонии.

Ранее Стрелков обвинил администрацию колонии в попытке помешать ему выйти на свободу.