Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении летевшего в сторону столицы беспилотника.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении главы столичной администрации, опубликованном в 2:57 мск.

В ночь на 20 июня Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.