Военный эксперт указал на уникальную возможность российской ракеты «Бандероль»

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение украинской стороны об обнаружении новейшей российской крылатой ракеты «Бандероль». Уникальной характеристикой боеприпаса, по словам эксперта, является возможность его запуска с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«Это очень важный и очень правильный шаг в развитии беспилотной авиации. Потому что недооценка беспилотников стоила нам очень большой крови, очень больших потерь. И если наша промышленность создает новые средства поражения, рассчитанные, в том числе и на применение с беспилотников, это означает, что проблема исправляется», — отметил Шлепченко.

Он добавил, что новая ракета расширяет возможности Вооруженных сил России по отражению украинских атак на Крым, по подавлению средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также по поддержке войск.

В начале мая на сайте Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины появилась информация о новом реактивном беспилотнике/крылатой ракете «S8000 «Бандероль».

Утверждается, что изделие способно развивать скорость до 580 км в час и преодолевать расстояние до 500 км. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть весом в 150 кг. Носителем данного боеприпаса является БПЛА «Орион». В перспективе носителями «Бандеролей» могут стать вертолеты Ми-28Н, заявили в ГУР.

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