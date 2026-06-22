В Израиле отменили все ограничения для жителей на «линии конфронтации» у Ливана

ЦАХАЛ отменил все ограничения для жителей Израиля, включая районы на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о снятии всех ограничений для жителей по всей стране, в том числе на «линии конфронтации» на границе с Ливаном.

В службе командования тылом уточнили, что с 6:00 в понедельник, 22 июня, вместо режима частичной активности граждане перейдут на режим полной активности.

Два дня назад власти Израиля приказали армии прекратить огонь в Ливане, но оставаться на позициях. Соответствующие распоряжения, по данным СМИ, отдали премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац.

В то же время, согласно приказу, израильская армия продолжит удерживать занятые ею позиции вдоль «линии конфронтации» в Южном Ливане. Решение было принято властями Израиля «после координации с США».

До этого журнал Spiegel со ссылкой на источники писал, что Израиль и ливанское движение «Хезболла» при посредничестве США и Катара договорились о прекращении огня.

Ранее Вэнс рассказал о «большой проблеме» с прекращением огня в Ливане.