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Политика

МИД Израиля прокомментировал заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа

МИД Израиля назвал неприемлемым заявление Лукашенко о ситуации в секторе Газа
Сергей Бобылев/РИА Новости

МИД Израиля в соцсети X назвал неприемлемым заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что мировое сообщество обсуждает преступления против израильтян, игнорируя действия Израиля в Газе.

В ведомстве считают, что заявления Лукашенко, чья страна знает ужасы Холокоста, «неприемлемы и вызывают глубокую тревогу».

В МИД утверждают, что любое сравнение Холокоста с «справедливой войной Израиля против терроризма» должно быть решительно отвергнуто.

До этого президент Белоруссии в интервью телеканалу Al Arabiya English подверг сомнению право еврейского государства говорить о Холокосте. Лукашенко сослался на разрушения и количество пострадавших среди палестинцев во время боевых действий в секторе Газа. Глава республики считает, что из-за действий в Газе у израильтян сегодня плохая репутация в мире.

Ранее Лукашенко признался, что его больше не считают диктатором.

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