В США рассказали, какого оружия у Украины до сих пор нет

У Украины до сих пор нет баллистических ракетам, которые являются одним из наиболее разрушительных видов вооружений в арсенале России. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание указывает, что баллистические ракеты могут нести сотни килограммов взрывчатки, а это существенно превышает боевую нагрузку беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, высокая скорость таких ракет затрудняет их перехват средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По мнению газеты, именно массированные удары баллистическими ракетами России неоднократно перегружали украинскую систему ПВО.

До этого газета The New York Times (NYT) заявила, что Украина обеспокоена резким ростом числа применения баллистических ракет со стороны России. По информации NYT, РФ в этом году запускает в среднем 74 баллистические ракеты в месяц. При этом число применений растет каждый год. Так, в 2023 году Россия запускала в среднем шесть снарядов в месяц, в 2024 году — 28, а в 2025 году — 49, следует из материала.

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