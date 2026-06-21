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Армия

В одну из украинских областей прибыли роты охраны ТЦК с запада страны

В Черниговскую область прибыли роты охраны ТЦК с запада Украины
Efrem Lukatsky/AP

В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Дополнительно прибыли роты охраны ТЦК (украинский военкомат -ред.) из западных областей Украины. Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией», – сказал источник.

По данным собеседника агентства, главный аргумент для убеждения жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям — это гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории Черниговской области.

Военнослужащие раздают повестки гражданам, сопровождают мобилизованных в учебные центры, управляют служебным транспортом и многое другое.

До этого в Хмельницкой области задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата по зданию территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщило региональное управление полиции.

Ранее стало известно, что на Украине проверят работу всех ТЦК.

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