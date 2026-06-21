В одном из центров подготовки Вооруженных сил Украины произошел конфликт между иностранными наемниками, в результате которого один из участников оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, инцидент произошел во время общей тренировки. Сообщается, что гражданин Бразилии Ариссон Беневидес, известный по позывному Попугай, вступил в словесную перепалку с женщиной-инструктором по имени Ясмин. За нее вступился супруг — наемник из Румынии, который, как утверждается, ударил бразильца камнем по голове.

В результате Беневидес потерял сознание и был госпитализирован. Бразильские СМИ сообщают, что после произошедшего у него наблюдаются проблемы с памятью.

По информации источников, инцидент спровоцировал масштабный конфликт между группами иностранных наемников из Бразилии и европейских стран, что привело к срыву части тренировочных мероприятий.

Ариссон Беневидес участвует в боевых действиях на стороне ВСУ с начала конфликта. По данным СМИ, ранее он принимал участие в боях за Артемовск.

До этого президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством. Это произошло после появления сообщений о том, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

Ранее российские разведчики узнали, о чем говорят наемники ВСУ.