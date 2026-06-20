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Армия

«Они хотят уйти»: боец РФ рассказал о плачевной для ВСУ ситуации в Константиновке

Артиллерист ВС РФ рассказал об ударах «Гиацинтами» по ВСУ в Дружковке
Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллеристы Южной группировки войск наносят удары из пушек «Гиацинт» по украинским вооруженным формированиям в Дружковке, а в Константиновке ВСУ перестали даже «огрызаться». Об этом рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Резвый», передает Минобороны РФ.

«Когда мы начали брать Константиновку, враг огрызался и артиллерия работала. Сейчас уже, когда в клещи берем этот город, уже видно, что они отступают, нет уже никаких вариантов огрызаться. Они просто хотят отсюда уйти спокойно и оставить город», — сказал военнослужащий.

По его словам, к позициям ВСУ в Константиновке ведет единственная трасса с Дружковки и ее контролируют российские войска. ВСУ также стали мало бить артиллерией — «Резвый» предположил, что все, что ВСУ поставляли, уже «либо поражено, либо сломалось, либо вышло из строя».

В Константиновке, по данным «Резвого», еще остались мирные жители и они ждут, когда их освободят российские войска. По возможности штурмовики ВС РФ приносят им провизию и медикаменты и обещают, что до полного взятия Константиновки «осталось немного, осталось чуть-чуть».

Артиллеристы группировки также наносят удары из пушек «Гиацинт» по украинским формированиям в Дружковке. Этот населенный пункт является центральным местом между Константиновкой и Краматорском. Военный отметил, что в Краматорске летают большие разведдроны. В самом населенном пункте ВСУ роют окопы, строят бетонные сооружения и натягивают антидроновые сети.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало трофейное оружие и нашивки, захваченные в ходе боев за Константиновку в ДНР.

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