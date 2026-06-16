Российские военные начали применять новую «Герберу» для ударов по Украине

Вооруженные силы (ВС) России начали запускать новый дрон-камикадзе семейства «Гербера» для ударов по целям в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Война история оружие».

Он опубликовал фото, снятое украинским дроном-перехватчиком. Беспилотник назвали «Герберой-2». Конструкторы оставили фюзеляж аппарата таким же, как у базовой модели, однако изменили форму крыльев — теперь они с вертикальными стабилизаторами.

В феврале Вооруженные силы Украины встревожило появление российского беспилотника «Гербера», несущего на борту FPV-дроны. Такой дрон-дрононосец может действовать в глубоком тылу украинской армии и наносить удары по энергетическим объектам Украины.

«Гербера» несет на крыльях FPV-дроны, которые запускаются в нужный момент и далее управляются операторами для поражения целей. Беспилотник-носитель имеет дальность полета от 300 до 600 километров. Использование таких «Гербер» позволяет значительно увеличить радиус действия FPV-дронов.

Ранее на Украине заявили, что российские «Герани» перешли на mesh-сети и обходятся без Starlink.