Эксперт рассказал о зависимости украинских дронов от помощи НАТО

Значительная часть дронов ВСУ работает только за счет спутниковой связи и авиаразведки стран НАТО. Об этом сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Достаточно существенная часть БПЛА ВСУ работает с элементами искусственного интеллекта. Образы и цели у них находятся в бортовом компьютере. И эти образы они получают с помощью спутниковой разведки, опять же, группировки стран НАТО либо с помощью авиаразведки», — уточнил специалист.

По словам Гагина, своими действиями Североатлантический альянс превратил территорию Украины в огромный полигон для тестирования новых технологий и вооружений.

20 июня агентство Bloomberg со ссылкой на представителей британского министерства обороны сообщило, что Великобритания разрабатывает недорогое оружие большой дальности, которое планируется разместить на территории Украины. По данным издания, оно «не будет зависеть от США в плане компонентов и данных».

Ранее американские сенаторы предложили использовать российские активы для закупки оружия ВСУ.