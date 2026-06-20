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Армия

«Это капец»: украинка предупредила о скорой эвакуации Павлограда

Жительница Днепропетровской области предупредила о скорой эвакуации Павлограда
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Расположенному в восточной части Днепропетровской области Павлограду пора готовиться к эвакуации. Такое мнение высказала в соцсетях жительница Першотравенска (Шахтерского), пишет kp.ru.

По словам девушки, в ее родном городе, численность которого 30 тыс. человек, уже расширили обязательную эвакуацию. В своем видеообращении она также назвала «крикунами» тех, кто заявлял об остановке наступления российской армии.

Женщина возмутилась тем фактом, что, пока общество отвлекается на другие темы, до Павлограда с его огромным населением осталось всего 30 километров от тех поселков. в которых уже никого нет. Именно поэтому, чтобы не оказаться в зоне военных действий, местным жителям нужно срочно выехать из опасных районов в ближайшие месяц-полтора, предупредила украинка.

«И это капец», — эмоционально резюмирует девушка, отметив, что, как только власти объявляют в том или ином населенном пункте принудительную эвакуацию, то не более чем через месяц или полтора там начинаются интенсивные бои. В качестве примера она привела Новомихайловку и Гавриловку.

Накануне стало известно, что власти Украины провели частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожья, а также населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Уточняется, что наиболее масштабно она проводится в Орехове и Никополе Днепропетровской области.

Ранее стало известно, что ВСУ оборудуют школы в Запорожье под огневые позиции.

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