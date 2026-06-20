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Армия

Российские средства ПВО сбили за сутки почти 750 украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за сутки 740 беспилотников ВСУ самолетного типа
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 740 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в новой сводке.

Кроме того, российские военные уничтожили 13 управляемых авиабомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства США в зоне проведения спецоперации.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения СВО украинская армия потеряла 671 самолет, 284 вертолета, 165 827 беспилотников, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 844 танка и другой техники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М воздушно-космических сил России нанес удар по месту хранения украинских беспилотников и компонентов для их производства на северо-западной окраине Харькова. В результате авиаудара склад был уничтожен.

Накануне российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» в районе Сум.

Ранее появилось видео уничтожения склада беспилотников ВСУ под Харьковом.

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