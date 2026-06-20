Российские военные уничтожили семь беспилотников в Тульской области

Миляев: силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.

По данным Миляева, никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры нет.

Губернатор отметил, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя атаки на столицу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе продолжающихся налетов украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. По его словам, атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.