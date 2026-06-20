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Армия

В Севастополе отражают атаку ВСУ

Развожаев: атаку ВСУ отражают в Севастополе, сбиты два беспилотника
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе российские военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито два беспилотника в районе Северной стороны», — написал он.

Губернатор призвал жителей города соблюдать меры безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

«Военные ведут работу по уничтожению вражеских беспилотных летательных аппаратов из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — добавил Развожаев.

В данный момент в Севастополе действует воздушная тревога.

До этого губернатор Севастополя заявил, что маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в городе. Раньше в Севастополе при объявлении воздушной тревоги наземный и морской общественный транспорт останавливался на ближайших остановках или в специальных «карманах», чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Ранее были названы сроки восстановления музея обороны Севастополя после атаки ВСУ.

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