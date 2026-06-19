Алтайский «цветок жизни» спас бойца СВО от гибели

Боец ВС РФ с позывным Трофим остался жив благодаря оберегу из алтайского кедра «Знак солнца» — тот задержал осколок вражеского снаряда. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Как уточнили в организации, история стала известна во время доставки гуманитарной помощи за линию фронта. Трофим подписал контракт в октябре 2024 года, а уже в ноябре получил ранение. Смерть обошла его стороной благодаря амулету, который подарил отец его сослуживца. С тех пор боец не расстается с этим талисманом.

В Народном фронте добавили, что похожие обереги теперь есть у многих военнослужащих на Донецком направлении. Их передали умельцы из мастерской «Кезер» во время гуманитарной миссии представителей Народного фронта Республики Алтай.

Каждый такой оберег — это вырезанный из священного алтайского кедра символ солнца и «цветок жизни». Внутри находится керамическое сердце, которое, по словам создателей, «вобрало в себя тепло родной земли». Фигурки обработаны воском и скипидаром по рецепту, восходящему к древнегреческим традициям, отметили в организации.

Ранее группу спецназа в зоне СВО спас боец «Дядя Ваня», которого они никогда не видели.