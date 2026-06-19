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Армия

В Сочи отражают налет БПЛА

Прошунин: в Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов
Julia Shauerman/Shutterstock/FOTODOM

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Сочи. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По данным регионального оперативного штаба, в Сочи звучат сирены системы оповещения и идет отражение атаки БПЛА.

На фоне налета беспилотников в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 19 июня аэропорты Домодедово и Внуково перешли на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся самой масштабной атаке беспилотников за два года. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице были сбиты 194 украинских беспилотника. Обломки упали в нескольких районах Москвы и Подмосковья.

Ранее генерал-майор рассказал, откуда ВСУ могли запустить беспилотники на Москву.

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