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Армия

Пентагон обвинил НАТО в безответственности и потребовал реформ

Bild: Хегсет обвинил союзников по НАТО в безответственности
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет обвинил НАТО в безответственности и потребовал реформ. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

Хегсет назвал НАТО «бумажным тигром и улицей в один конец», после чего обрушился с обвинениями на европейские страны.

«Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают», — сказал глава Пентагона.

До этого госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности.

В мае Рютте заявил, что странам — членам НАТО следует увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Генеральный секретарь организации обратил внимание, что сейчас уровень производства вооружений и военной техники недостаточен как в США, так и в европейских странах.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.

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