Шеф Пентагона заявил, что в 2027 году у США появится «арсенал свободы»

Администрация США планирует потратить в 2027 году на военные расходы $1,5 трлн для создания так называемого «арсенала свободы». Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи министров обороны стран НАТО, проходившей в Брюсселе, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд] Трамп привержен увеличению военных расходов Соединенных Штатов: более $1 трлн [будет потрачено] в 2026 году и $1,5 трлн — в 2027 году», — сказал он.

Хегсет отметил, что США превзойдут собственные требования к расходам в НАТО. Перед встречей он указал, что Вашингтон хочет таким образом «подать сигнал миру» о том, что США создают «арсенал свободы» — инициативу, которая направлена на модернизацию и ускорение работы военно-промышленного комплекса страны.

В мае генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей глав МИД стран блока в Швеции заявил, что страны Североатлантического альянса будут готовы в ближайшие годы тратить на вооружение сотни миллиардов.

Ранее Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 военнослужащих.