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Армия

Правнук Брежнева попал в плен на Украине

Baza: правнук Брежнева Антон Милаев попал в плен на Украине
РИА Новости/Telegram-канал «Baza»

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев, отправившийся в зону специальной военной операции (СВО) добровольцем, находится в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Telegram-каналу Baza рассказала его мать Ирина Кузнецова.

По словам женщины, прошлой осенью 45-летний мужчина отправился в зону СВО, где служил сапером, однако уже в ноябре он перестал выходить на связь с родственниками.

Кузнецова добавила, что спустя несколько месяцев семья узнала о его местонахождении: в настоящее время Антон Милаев удерживается на территории, подконтрольной ВСУ.

Baza уточняет, что речь идет о названном внуке дочери советского лидера Галины Брежневой. Дочь генсека воспитывала Милаевых как родных детей.

До этого попавший в плен военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин рассказал, что украинским мобилизованным в одном из учебных центров присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам. Передвигаться по территории учебного центра мобилизованным разрешалось только в сопровождении конвоя.

Ранее более 500 наемников ВСУ из страны Латинской Америки пропали без вести.

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