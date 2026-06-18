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Армия

Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 27 украинских дронов

Минобороны: за шесть часов над Россией сбито 27 украинских беспилотников
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были сбиты в период с 14:00 мск до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Утром 17 июня ВСУ нанесли удар по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы, который следовал по маршруту ГомельГеленджик. Инцидент произошел в Брянской области. В результате один человек не выжил, пострадали пятеро детей и трое взрослых. В салоне находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Минск потребовал от Киева официальных объяснений. В Кремле назвали атаку Украины терактом. О деталях инцидента, состоянии пострадавших и международной реакции на случившееся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде перекрыли движение после удара дрона ВСУ по грузовику.

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