Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 27 украинских дронов

Минобороны: за шесть часов над Россией сбито 27 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение шести часов перехватили и уничтожили над российскими регионами 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были сбиты в период с 14:00 мск до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

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