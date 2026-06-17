ВСУ ударили по АЗС в Курской области

Хинштейн: один человек погиб в результате удара дрона по АЗС в Курской области

Украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Обояни Курской области. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате налета один человек погиб, еще двое — 44-летний мужчина и 37-летняя женщина — получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения. Пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

Еще один удар, по словам Хинштейна, произошел на автодороге Белица — Коммунар Беловского района. Там дрон атаковал легковой автомобиль, пострадал водитель. Машина получила повреждения.

В период с 7:00 до 9:00 мск 17 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. По информации Минобороны РФ, БПЛА сбили над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.