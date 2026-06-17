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Армия

Появилось фото разбитого детского автобуса под Брянском, в который попал дрон

Появилось фото с места атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми под Брянском
Кадр из видео/news.by

Портал News.by опубликовал фото автобуса, который атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины в Бранской области.

По данным региональных властей, 17 июня ударный беспилотник атаковал на трассе А240 двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, следовавший по маршруту ГомельГеленджик.

В автобусе находились 44 человека, в том числе 28 детей-спортсменов. По предварительной информации, в результате атаки одна женщина не выжила. Еще шесть человек получили ранения и были госпитализированы.

Позднее Минздрав России сообщил, что в больницы доставлены семь пострадавших. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Остальных пассажиров, как сообщается, в ближайшее время планируют вернуть домой.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о теракте в связи с атакой украинских военных на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области.

Ранее в Белгородской области от удара дрона в частном доме пострадали ребенок и взрослый.

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