Глава Минобороны Дании заявил о переправке почти 1 тысячи военных в Прибалтику

Вооруженные силы Дании разместят батальон из 850 военнослужащих в Балтийском регионе осенью этого года. Об этом заявил министр обороны королевства Йеппе Бруус, передает Reuters.

«Важно, чтобы мы внесли свой вклад в сдерживание России. Все могут видеть, как развивается ситуация, и это, очевидно, серьезный вопрос», — сказал Брууc журналистам.

До этого издание Delfi сообщало, что Германия и Нидерланды в 2026 году создадут в странах Прибалтики совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и для «сдерживания» России. Этот командный центр должен взять на себя лидирующую роль на восточном фланге альянса, особенно в Латвии и Эстонии.

В конце мая генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что инциденты с беспилотниками в Прибалтике вызвали обеспокоенность союзников в НАТО, и положение дел находится между войной и миром.

Ранее над странами Балтии заметили разведывательный самолет НАТО.