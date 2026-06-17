Российские войска уничтожили склады боеприпасов и беспилотников ВСУ

Вооруженные силы России ударами уничтожили объекты военной промышленности и топливно-энергетической комплекса Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 146-ти районах в зоне проведения СВО.

Также в Минобороны добавили, что ВС РФ уничтожили боевой десантный катер Combat Boat 90 украинских войск.

Согласно сводке оборонного ведомства, российские военные группировки «Центр» взяли под контроль село Кутузовка в Донецкой народной республике. В донецкой Константиновке штурмовики «Южной» группировки войск ведут активное наступление и освободили от ВСУ 96 зданий. Кроме того, российские силы продолжают ликвидировать подразделения украинских войск, которые находятся в окружении в юго-западной части города.

Ранее российские военные уничтожили немецкий танк в зоне СВО.